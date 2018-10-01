Игорь Акинфеев объявил о завершении выступления за сборную России

01.10.2018 13:27



Знаменитый вратарь столичного ЦСКА и сборной России 32-летний Игорь Акинфеев объявил, что завершает свои выступления за национальную команду, передает РИА Новости со ссылкой на сайт московской команды.

Напомним, что один из самых популярных футболистов в нашей стране начал выступать за сборную России в 2004 году. За сборную он провел 112 матчей.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению» — заявил Игорь Акинфеев.