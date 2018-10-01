В Киеве неизвестный обстрелял полицейских

01.10.2018 11:29



В украинской столице неизвестный обстрелял сотрудников полиции. Как передает РИА Новости, информация об этом появилась в Фейсбуке отдела коммуникации полиции. Сообщается, что это произошло примерно в десять вечера на Лаврской улице (Печерский район Киева).

Неизвестный перебегал дорогу в неустановленном месте перед машиной полицейских. Он вел себя необычным образом, и периодически приседал. Увидев это, два сотрудника полиции побежали за ним. В ответ на это мужчина совершил несколько выстрелов.

Однако в итоге стрелку удалось сбежать. Правоохранители разработали специальный план для его поиска.