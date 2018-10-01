США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение

01.10.2018 09:43



США, Канада и Мексика подтвердили факт заключения нового торгового соглашения, передает Газета.ру со ссылкой на заявление, сделанное главой канадского МИД Христи Фриландом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Соглашение получило название USMCA.