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Опубликован рейтинг регионов России по числу сторонников ЗОЖ

01.10.2018 06:45
Опубликован рейтинг регионов России по числу сторонников ЗОЖ

Издание РИА Новости опубликовало рейтинг регионов России, жители которых придерживаются здорового образа жизни. В своем исследовании эксперты оценивали такие показатели, как употребление табака и алкоголя, регулярные занятия спортом, распространенность в регионе наркомании, условия труда населения и некоторые другие. Так, первое место в рейтинге принадлежит Дагестану. За ним следуют: Чечня, Кабардино-Балкария, Краснодарский край и Ингушетия. А замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.

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