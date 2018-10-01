В России начали испытания новейшего электромагнитного оружия

01.10.2018 06:27



Советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев сообщил, что компания приступила к полигонным испытаниям новейшего российского электромагнитного оружия, пишет газета Известия. Новое вооружение представляет собой, так называемые СВЧ-пушки, которые предназначены для блокирования электроники противника посредством электромагнитного излучения сверхвысокой частоты. В будущем планируется, что эти пушки смогут сжигать головки самонаведения ракет.