Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1200 человек

01.10.2018 06:07



Более 1200 человек погибло в результате землетрясения и последующего за ним цунами на острове Сулавеси в Индонезии, пишет ТАСС. Тем не менее, как сообщают спасательные службы, число жертв стихии может возрасти, так как только недавно стали поступать данные из района, в котором находился очах землетрясения.

Напоминаем, 28 сентября в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла, которое вызвало сильнейшее цунами с высотой волн порядка 3-5 метров. Но приборы не смогли зафиксировать приближение стихии, и через 30 минут после толчков Агентство метеорологии, климата и геофизики отменило угрозу цунами.