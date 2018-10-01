В России остался всего один олигарх

01.10.2018 05:48



Всего один олигарх остался в России. Так считает долларовый миллиардер и бизнесмен Алишер Усманов, пишет РИА Новости. Себя Усманов к олигархам не относит. Он приводит свое собственное понятие данного определения.

"Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Олигарх — это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился", - говорит Алишер Усманов.

По его словам, человек, о котором идет речь, потерял весь бизнес, кроме одной компании. Но раскрывать личность последнего олигарха России Усманов не стал.