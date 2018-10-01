Новая противораковая вакцина прошла первую фазу клинических испытаний

01.10.2018 05:34



Перспективные ранние результаты заключаются в клиническом исследовании первой фазы в отношении безопасности и эффективности новой противораковой вакцины. Новое лечение предназначено для стимулирования иммунной системы к атаке некоторых видов рака, которые, как известно, сверхэкспрессируют определенный белок, пишет NewAtlas.

Одним из наиболее перспективных биомаркеров рака, обнаруженных в последние годы, был белок под названием HER2. Повышенная экспрессия HER2 связана с большим количеством рака молочной железы и часто связана с агрессивным ростом опухоли. В то время как некоторые противораковые лекарственные средства, предназначенные для прямого ингибирования HER2, уже одобрены и используются, в настоящее время проводится большое количество исследований для создания иммунотерапевтического агента, который использует этот белок в качестве биомаркера, чтобы направлять иммунную систему организма на более эффективную атаку на опухоли.

«Иммунотерапия обуславливает изысканную специфичность иммунной системы для уничтожения рака, а некоторые типы могут иметь потенциально меньше побочных эффектов, чем традиционная химиотерапия», - объясняет исследователь Джей Берзофски, который является начальником отделения вакцинации Центра исследований рака в Национальном институте рака, США.

Новая вакцина настраивается для каждого отдельного пациента, при этом иммунные клетки собираются, а затем модифицируются до того, как их вводят обратно внутрикожно. Клетки, полученные от каждого пациента, были совмещены с частями белка HER2 в сочетании с аденовирусом, поэтому, когда их повторно вводят, они надеются обучить иммунную систему атаковать опухоли, экспрессирующие HER2.

Важно отметить, что в исследовании не было обнаружено никаких неблагоприятных токсических реакций на вакцину, кроме незначительного раздражения вокруг места инъекции. Профессор Берзофски признает, что это очень небольшой набор образцов, поэтому выводы осторожно оптимистичны, но этот тип результата, безусловно, предполагает, что работа может продвигаться к более крупным испытаниям.