Илона Маска вынудили покинуть должность председателя правления Tesla

30.09.2018 10:01



Как сообщают иностранные СМИ основатель компании Tesla Илон Маск будет вынужден покинуть пост председателя Совета директоров компании и не сможет быть переизбранным на него в течение трех лет. Об этом он договорился с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая предъявила ему обвинения в мошенничестве. Также, согласно досудебному соглашению сторон Маск выплатит властям $20 млн, пишет РБК.