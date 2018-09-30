Президент Сербии будет просить поддержки у Путина по ситуации в Косово

30.09.2018 09:34



Во время встречи глав государств России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, которая будет проходить в Москве, сербский президент собирается просить у Путина поддержки и совета, особенно по ситуации в Косово, пишет РБК. Об этом заявил сам Вучич после того, как привел в боевую готовность вооруженные силы страны на границе с Косово. Сербский лидер вынужден был пойти на этот шаг после того, как к сербской границе подошли около 60 косовских полицейских, задержавших сербских граждан.

Тем не менее Александр Вучич подчеркнул, что ему не нужен военный конфликт в стране и он любым способом попытается избежать обострения ситуации.