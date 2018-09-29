У Елизаветы II есть искусственная рука

29.09.2018 07:28



У королевы Великобритании Елизаветы II есть искусственная рука, с помощью которой монарх при необходимости сможет приветствовать своих подданных. Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на дочь королевы принцессу Анну. Принцесса рассказала, что данное устройство королеве подарили студенты из Австралии в качестве шуточного сувенира. Оно так понравилось августейшей особе, что она забрала его с собой в Великобританию. Тем не менее издание сообщает, что Елизавета II никогда ей не пользуется.