Беспилотные автомобили никогда не будут ездить по нашим дорогам

29.09.2018 00:03



Соучредитель компании Apple Стив Возняк потерял веру в беспилотные автомобили. В течение последних нескольких лет Возняк поддерживал развитие беспилотных транспортных средств, заявляя, что компания Tesla является наиболее перспективным разработчиком в этой области. Но теперь, он изменил свое мнение и говорит, что "действительно сдался", пишет Daily Mail.

Возняк сделал заявление на мероприятии Mastercard "Connecting Tomorrow" в Барселоне. Он рассказал, что "потерял веру" в способности беспилотных автомобильных технологий и не ожидает, что они будут широко использоваться на дорогах, по крайней мере, в ближайшее время.

"Им нужно ехать по дорогам человека", - сказал Возняк. "Если бы у них были железнодорожные пути, никаких проблем вообще. Я не верю, что «видение интеллекта» будет похоже на видение человека".

По словам Возняка, беспилотным автомобилям придется бороться с непредвиденными обстоятельствами, которые являются общими для сценария реального мира.