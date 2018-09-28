"Правый сектор" захватил храм на западе Украины

28.09.2018 21:30



Запрещенная в России радикальная организация «Правый сектор» захватила храм Украинской православной церкви Московского патриархата. Речь идет о здании митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в поселке городского типа Богородчаны, пишет РБК. Как сообщают очевидцы, прихожане храма, члены "Правого сектора" силой выгнали из здания всех людей и сменили замки. В результате инцидента у двоих из прихожан медики зафиксировали переломы рук.