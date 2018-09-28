Члены правительства одобрили законопроект о накопительной пенсии на следующий год

28.09.2018 12:58



В правительстве был одобрен законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год. Как передает РИА Новости, соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабинета министров. Цель проекта – обеспечение права россиян на установление накопительной пенсии в системе обязательного страхования.

Далее документ будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.