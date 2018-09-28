Турция обвиняет США в невыполнении обязательств по сирийскому Манбиджу

28.09.2018 11:07



Штаты не выполнили свои обязательства по выводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«США не выполнили дорожную карту и календарь по Манбиджу. YPG не покинули этот регион. США не сдержали своих обещаний», — подчеркнул глава Турции.

Эрдоган также заявил, что Вашингтон стремится усилить свое военное присутствие на севере Сирии, пользуясь помощью террористической организации. В связи с чем, по его словам, «Анкара предпринимает ответные меры в Идлибе».