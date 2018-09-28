США призывают «любым способом» заморозить сирийский конфликт

28.09.2018 10:35



Крушение Ил-20 – это пример опасного обострения конфликта в регионе. Как передает РИА Новости, с таким сообщением во время Генассамблеи ООН выступил специальный представитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри. По его словам, этот инцидент представляет собой сценарий эскалации, которую срочно нужно прекратить.

Джеффри отметил, что в данный момент на территории Сирии постоянно находится пять стран: США, Россия, Турция, Иран и Израиль, которые постоянно «наталкиваются друг на друга». Заканчивая свою речь, представитель Штатов обратился к сообществу с призывом «любым возможным способом заморозить» конфликт в Сирии.