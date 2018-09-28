Появилась информация о третьем подозреваемом в "деле Скрипалей"

28.09.2018 07:00



По данным издания The Telegraph спецслужбам Британии удалось установить личность третьего подозреваемого в "деле Скрипалей". По их данным, он, также как и Александр Петров и Руслан Боширов, является сотрудником ГРУ. Его роль в отравлении Скрипалей сводилась к подготовке и планировании покушения. Тем не менее спецслужбы Великобритании не называют его имени, а также не предоставляют более конкретных данных об этом человеке, пишет ТАСС.