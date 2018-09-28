Глава МИД Ирана обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия

28.09.2018 06:24



Израиль является единственной страной в регионе, у которой есть незадекларированное ядерное вооружение. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, пишет RT. По его словам, пришло время Израилю открыть мировому сообществу и международным инспекторам свои тайные ядерные арсеналы.

Данное заявление прозвучало в ответ на обвинения Ирана в том, что страна не прекращала разработку ядерного оружия. Их озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который также призвал МАГАТЭ провести проверку секретного склада ядерного оружия, якобы хранящегося в Тегеране.