Всех сестер Хачатурян отпустили из-под ареста

28.09.2018 06:10



Сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, изменили меру пресечения и отпустили из-под ареста. Такое решение принял Басманный суд города Москвы, поддержав ходатайство следствия, пишет РИА Новости. Так, сестры будут находиться под домашним арестом. Им запрещено пользоваться мобильными телефонами и интернетом, общаться между собой и выходить на улицу ночью. Также, сестрам Хачатурян запрещается давать комментарии по своему делу. Запрет действует до 28 декабря.