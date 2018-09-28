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Всех сестер Хачатурян отпустили из-под ареста

28.09.2018 06:10
Всех сестер Хачатурян отпустили из-под ареста

Сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, изменили меру пресечения и отпустили из-под ареста. Такое решение принял Басманный суд города Москвы, поддержав ходатайство следствия, пишет РИА Новости. Так, сестры будут находиться под домашним арестом. Им запрещено пользоваться мобильными телефонами и интернетом, общаться между собой и выходить на улицу ночью. Также, сестрам Хачатурян запрещается давать комментарии по своему делу. Запрет действует до 28 декабря.

Следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО
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