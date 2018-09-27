Костромской завод автокомпонентов запустил новую линию импортозамещающей продукции

27.09.2018 22:21



Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, «Костромской завод автокомпонентов», выпускающий продукцию под торговым брендом «Мотордеталь-Кострома», запустил новый комплекс по производству поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания. Реализация инвестиционного проекта стала возможна при поддержке Президента России.

Сегодня Костромской завод автокомпонентов запустил новую линию по производству поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания практически всех видов техники – от легковых и грузовых автомобилей до тракторов. При этом мощность предприятия позволяет обеспечить потребности российского рынка полностью. Ранее эту деталь заводу приходилось закупать зарубежом.

Общий объем инвестиций в проект составил 336 млн рублей. Объем производства – 3,5 млн поршневых пальцев в год.

Проект реализован при эффективном сотрудничестве с федеральными и региональными ведомствами, Фондом развития промышленности, Минпромторга России, и других структур. Модернизация и переход завода на высокие технологии начались в 2012 году после встречи губернатора Костромской области Сергея Ситникова с Президентом страны Владимиром Путиным.

«Тогда Владимир Владимирович посмотрел все наши документы и сделал очень хорошую визу – «проект хороший, надо обязательно поддержать». В результате, все получилось. Завод стал участвовать в программе поддержки отечественной промышленности. То, что мы сегодня с вами видим, это уже вторая серия кредитования. Наш костромской проект, который участвовал в программе поддержки промышленности, как говорят, «выстрелил» и абсолютно точно попал в свою цель», - отметил губернатор Сергей Ситников.

Новый производственный комплекс оснащен современным технологическим оборудованием, обеспечивающим выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества.

«Открытие новой очереди производства – это подтверждение того, что в Костромской области создан прекрасный инвестиционный климат не только для малого, но и среднего бизнеса. Причем, это не какие-то бумажные рейтинги регионов, списки, статистические данные, а конкретный пример того, что предприятия хотят идти в Костромскую область, бизнес развивается, расширяется. Это было бы невозможно без поддержки федерального центра, Президента России, и особенно, региональной администрации и Сергея Константиновича, потому что именно он помогал проекту становиться на ноги, были получены меры государственной поддержки. Завод сегодня является передовиком в участии в мерах господдержки, одним из немногих, а возможно и единственный, кто дважды получил займ от Фонда развития промышленности. Это говорит о высоком качестве производства, высоком качестве управления», - подчеркнул член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев.

У предприятия уже заключены контракты на поставку продукции с Ярославским, Минским моторным заводом, КАМА Каменск и другие. В ближайших планах – выход на экспортные поставки мировым производителям автомобилей.

«Несмотря на общероссийскую тенденцию к снижению инвестиционной активности, в Костромской области удалось реализовать все намеченные планы по запуску новых производств. Региональным властям удалось создать благоприятный климат для ведения и развития бизнеса. Комфортно себя здесь чувствуют, как новые инвесторы, которые заходят в регион, так и давно работающие предприятия. Поддержку получают все. Я уверен, у Костромской области большой экономический потенциал. И он будет реализован в полном объеме», - прокомментировал член совета директоров АО «Костромской завод автокомпонентов» Сергей Хотимский.

«Это очередной, но очень важный шаг в рамках стратегии развития предприятия, роста за счет экспорта, развития собственной репутации в глазах международных автомобильных концернов, и людей, которые работают здесь. Я хотел бы поблагодарить губернатора Сергея Константиновича и сенатора Николая Андреевича за всемерную поддержку. Особую благодарность выражаю коллективу завода. Уверен, что мы сможем бороться с нашими иностранными конкурентами и побеждать их в честной, законной, открытой борьбе, завоевывать иностранные рынки. Наша формула успеха – синтез взаимопонимания, поддержки и интеллектуально мощных людей, терпеливых, настойчивых», - отметил генеральный директор АО «Костромской завод автокомпонентов» Сергей Калашник.