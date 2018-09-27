Голикова ответила Кудрину на слова о высоком уровне бедности в России

27.09.2018 22:00



Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что 13,2% россиян, то есть около 19,3 млн человек, получают доход ниже уровня прожиточного минимума, пишет РИА Новости. Голикова подчеркнула, что Кудрин приводит данные за 2017 год, тогда как в 2018 году наметилась положительная тенденция по снижению уровня бедности в стране. По ее данным, количество человек, чей доход не превышает прожиточного минимума в начале года снизилось на 1,1 млн. Тем не менее, чтобы получить более точные данные, необходимо дождаться окончания 3 квартала 2018 года.