В МИД опровергли встречу Сергея Лаврова с главой МИД Британии

27.09.2018 20:46



В Министерстве иностранных дел РФ опровергли заявление главы МИД Великобритании Джереми Ханта о проведенных переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, пишет ТАСС. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Сергей Лавров и Джереми Хант присутствовали на рабочем завтраке, который организовал генеральный секретарь ООН, но никаких переговоров между ними не было.