Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 СЕН, 21:03 МСК
USD (ЦБ)    65,8355
EUR (ЦБ)    77,0407

27 СЕН, 21:03 МСК
USD (ЦБ)    65,8355
EUR (ЦБ)    77,0407

В МИД опровергли встречу Сергея Лаврова с главой МИД Британии

27.09.2018 20:46
В МИД опровергли встречу Сергея Лаврова с главой МИД Британии

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли заявление главы МИД Великобритании Джереми Ханта о проведенных переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, пишет ТАСС. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Сергей Лавров и Джереми Хант присутствовали на рабочем завтраке, который организовал генеральный секретарь ООН, но никаких переговоров между ними не было.

"Это очередное шулерство наших британских коллег", - заявила Захарова.

Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть

Apple стоит больше, чем вся экономика России. Как такое может быть
Экономика 5

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?
Интервью и комментарии 5

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России

«Одно пальто на 75 женщин, одна юбка – на 25». В чем неконкурентоспособность легкой промышленности России
Экономика 4

Узнай, страна

В Костромской области запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей

В Костромской области запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей

Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов

Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов

В Дагестане готовятся к уборке первого урожая хлопчатника

В Дагестане готовятся к уборке первого урожая хлопчатника

Новый мост через реку Нетхой соединил два района Чеченской Республики

Новый мост через реку Нетхой соединил два района Чеченской Республики

Новости СМИ

Новости дня

20:51 Ученые открыли еще одно негативное последствие от курения табака
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ
20:31 Песков прокомментировал информацию о "настоящем" имени Руслана Боширова Песков прокомментировал информацию о "настоящем" имени Руслана Боширова
20:10 Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе
19:52 Гибкий смартфон выглядит невероятно: Lenovo продемонстрировала новинку Гибкий смартфон выглядит невероятно: Lenovo продемонстрировала новинку
19:32 Из СИЗО отпустили одну из сестер Хачатурян Из СИЗО отпустили одну из сестер Хачатурян
19:27 В России вводятся новые правила регистрации автомобилей В России вводятся новые правила регистрации автомобилей
С песнями Баскова и доходностью в 600%. Как россиян заманили в очередную финансовую пирамиду
С песнями Баскова и доходностью в 600%. Как россиян заманили в очередную финансовую пирамиду
14:03 Айсен Николаев официально стал главой Якутии Айсен Николаев официально стал главой Якутии

Узнай, страна!

17:56 В Костромской области запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей В Костромской области запустили производство деталей для российских и иностранных автомобилей
Генерал-губернаторы. Зачем Путин меняет глав регионов после провала на выборах
Генерал-губернаторы. Зачем Путин меняет глав регионов после провала на выборах
17:30 Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов Автотранспортные предприятия Татарстана получили первую партию газомоторных автобусов
17:07 В Дагестане готовятся к уборке первого урожая хлопчатника В Дагестане готовятся к уборке первого урожая хлопчатника
11:37 Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения Сегодня Тамбовщина отмечает свой День рождения
26 СЕН, 16:46 В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс" В ЕАО проходят обучение эксперты регионального чемпионата "Абилимпикс"
25 СЕН, 12:39 В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter