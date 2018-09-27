Алексей Кудрин заявил о высоком уровне бедности в России

27.09.2018 12:39



Уровень бедности в стране остается высоким, даже несмотря на то, что впервые за четыре года в России ожидается рост реальных доходов населения и пенсионеров. Как передает Интерфакс, с таким заявлением во время заседания Государственной думы выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Говоря о конкретных цифрах, Кудрин отметил следующее: «Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума».