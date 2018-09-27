Нефть Brent подорожала до 81,34 доллара за баррель

27.09.2018 10:35



Стоимость нефти растет на фоне опасений, связанных с сокращением поставок нефти из Ирана после вступления в силу второго раунда санкций США, передает Интерфакс. Как считает ряд аналитиков, это может привести к нехватке нефти на мировом рынке.

Так, стоимость фьючерсов ноября нефти Brent на бирже Лондона ICE Futures на 8:20 по мск поднялась до отметки $82,11 за баррель (+ $0,77). Стоимость ноябрьских фьючерсов нефти WTI поднялась на $0,82, до уровня $72,39 за баррель.