Новый глава Приморья официально будет представлен 28 сентября

27.09.2018 08:26



В эту пятницу, 28 сентября, состоится официальное представление нового врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, о чем сообщает администрации края. По информации представителя администрации Елены Бурмистровой, мероприятие запланировано на 10 утра, и пройдет в большом зале администрации Приморья. Планируется также, что на церемонии будет присутствовать полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, что назначение Олега Кожемяко состоялось по указу президента России.