Минтруд хочет отказаться от термина "инвалиды"

27.09.2018 07:29



В Министерстве труда и социальной защиты РФ собираются отменить термин "инвалиды". Об этом сообщил газете Известия официальный представитель пресс-службы ведомства. Так, Минтруд планирует поручить Федеральному бюро медико-социальной экспертизы проработать данный вопрос, который также будет обсуждаться с общественными организациями, работающими с данной категорией граждан. По мнению специалистов ведомства этот шаг поможет людям с инвалидностью лучше интегрироваться в общество.