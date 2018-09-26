Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США

26.09.2018 22:54



Во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН американский лидер Дональд Трамп обвинил во вмешательстве в выборы США Китай, пишет РБК. Так, по его словам, КНР вмешалась в промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы помешать его администрации одержать победу.

"Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле", — заявил Трамп.

Также, в своей речи, президент США отметил, что Соединенные штаты одерживают победу над Китаем в торговой войне.