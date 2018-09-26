В России обнаружили новую финансовую пирамиду

26.09.2018 22:00



Глава Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о том, что силами сотрудников банка выявлена деятельность новой финансовой пирамиды, пишет ТАСС. Речь идет о группе компаний "Кэшбери", в состав которой входят как российские, так и зарубежные организации. Группа привлекает средства населения, обещая выплату высоких процентов, проводит серьезную, агрессивную рекламную кампанию, однако, никакой экономической деятельности не ведет, а также не имеет лицензии от Банка России на осуществление финансовых услуг. Денежные средства привлекаются в разных валютах, в том числе и в криптовалюте. По словам Ляха, вся собранная информация о деятельности группы уже передана в Генеральную прокуратуру РФ и МВД.