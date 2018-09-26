Сбербанк запустил нового мобильного оператора "СберМобайл"

26.09.2018 21:25



Первый заместитель председателя Сбербанка Лев Хасис сообщил, что организация выпустила своего виртуального мобильного оператора "СберМобайл", пишет РБК. В настоящее время новый продукт работает на сетях Tele2, но Сбербанк планирует заключить соглашение о сотрудничестве и с другими сотовыми операторами. Специалисты считают, что данный проект поможет поддержать лояльность клиентов кредитной организации.