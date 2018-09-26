Ученые рассказали, почему нельзя купить свежие оливки

26.09.2018 20:30



Популяризаторы науки из Американского химического общества совместно со студией PBS Digital Studios выпустили видеоролик, в котором рассказали о том, почему ни в магазинах, ни на рынках не продаются свежие оливки, а также развенчали несколько распространенных мифов об этих плодах, пишет Mail.ru.

Так, самый распространенный миф связан с черным цветом оливок. Плоды действительно красят. На самом деле оливки бывают зеленого, светло-коричневого или сливового цвета. На заводах плоды насыщают кислородом, который вступает в реакцию с содержащимся в оливках антиоксидантом гидрокситирозолом. Вот только плоды получаются пятнистыми, а для того, чтобы они приобрели красивый ровный цвет, в продукт добавляют стабилизатор окраски — глюконат железа (или Е579).

А свежие оливки не продаются по той причине, что они совершенно несъедобные на вкус. Свежие плоды горькие и вязкие. И только после соления или консервации их можно употреблять в пищу. В среднем, процесс обработки оливок занимает от 4 до 10 недель.