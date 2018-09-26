Сергей Лавров и Йенс Столтенберг обсудили военные учения

26.09.2018 10:55



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тему российских учений «Восток», которые стали крупнейшими за последние десятилетия. Кроме этого, как сообщает РИА Новости, стороны обсудили предстоящие натовские учения Trident Juncture. По информации пресс-службы альянса, во время переговоров «была также достигнута договоренность продолжать контакты».

Встреча Лаврова и Столтенберга проходила на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.