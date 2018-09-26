Российским правозащитникам пытались запретить произносить слово «Крым» в ООН

26.09.2018 10:23



Правозащитникам из России пытались запретить произносить слово «Крым»: представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН пытались сделать все, чтобы это слово не звучало в российских докладах. Как передает РИА Новости, об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов. Ранее он

Ранее Молохов выступил на площадке ООН с докладом, где была поднята тема «крымских санкций» со стороны Вашингтона, Брюсселя и Киева. Тексты докладов, согласно правилам ООН, были обозначены заранее. Как рассказал правозащитник, «кто-то пытался их править, после чего завязалась переписка между россиянами и секретариатом Совета по правам человека ООН».