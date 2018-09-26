Мэттис заявил, что ядерное оружие России – это основная угроза для США

26.09.2018 09:22



Внешняя угроза, которая в первую очередь тревожит США – это российское ядерное оружие, затем идет Китай и КНДР. Как передает ТАСС, с таким заявлением в Военном институте Вирджинии выступил министр обороны США Джеймс Мэттис.