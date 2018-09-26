Мэттис заявил, что ядерное оружие России – это основная угроза для США
26.09.2018 09:22
Внешняя угроза, которая в первую очередь тревожит США – это российское ядерное оружие, затем идет Китай и КНДР. Как передает ТАСС, с таким заявлением в Военном институте Вирджинии выступил министр обороны США Джеймс Мэттис.
«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, это ядерная угроза со стороны России», - сказал американский министр, отвечая на вопрос о том, что из внешних угроз для США находится на первом месте.
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