Сергей Фургал обратился с призывом к хабаровским чиновникам принять итоги выборов

26.09.2018 08:20



Сергей Фургал, который был избран новым главой Хабаровского края, обратился с призывом к местным чиновникам – признать итоги выборов, и приступить к совместной работе как можно скорее, передает РИА Новости.

«Люди ждут от нас работы. Прошу вас поддержать меня на этом пути», — заявил Фургал во время заседания комиссии избиркома.

Новоизбранный губернатор также подчеркнул, что выборы прошли честно.