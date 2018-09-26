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Сергей Фургал обратился с призывом к хабаровским чиновникам принять итоги выборов

26.09.2018 08:20
Сергей Фургал обратился с призывом к хабаровским чиновникам принять итоги выборов

Сергей Фургал, который был избран новым главой Хабаровского края, обратился с призывом к местным чиновникам – признать итоги выборов, и приступить к совместной работе как можно скорее, передает РИА Новости.

«Люди ждут от нас работы. Прошу вас поддержать меня на этом пути», — заявил Фургал во время заседания комиссии избиркома.

Новоизбранный губернатор также подчеркнул, что выборы прошли честно.

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