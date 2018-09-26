Глава ПФР ответил на слова депутатов о принадлежащих фонду "дворцах"

26.09.2018 06:37



Глава Пенсионного фона РФ Антон Дроздов на пленарном заседании Госдумы, ответил на слова депутатов об использовании принадлежащих Фонду "дворцов", пишет ТАСС. По его словам, данные здания, которые построены около 10 лет назад и расположены на главных улицах крупных российских городов, принадлежат Росимуществу и находятся в оперативном управлении Фонда. Он заявил, что здания построены по стандарту и используются только как офисные помещения.