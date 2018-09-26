СМИ рассказали о причинах отказа Абрамовичу в виде на жительство в Швейцарии

26.09.2018 06:23



Власти Швейцарии отказали в виде на жительство российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, так как посчитали, что он может причинить репутационный ущерб стране, а также представлять угрозу для общественной безопасности, пишет газета Ведомости. По данным швейцарской полиции, есть подозрения о нелегальном происхождении активов Абрамовича в стране. Его также подозревают в криминальных связях и отмывании денег.