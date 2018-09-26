В сети осудили акцию по борьбе с мэнспредингом

26.09.2018 06:02



Как сообщалось ранее, общественный активист Анна Довгалюк провела в метрополитене Санкт-Петербурга акцию по борьбе с тем, что мужчины сидят расставив ноги. Она выложила в интернет видео, на котором видно, как ее напарница обливала мужчин, "неподобающе" сидящих, водой с отбеливателем. Пользователи сети, просмотревшие ролик, в большинстве случаев осудили данную акцию, призвав "привлечь внимание МВД" к действиям участников акции и "засудить" их.