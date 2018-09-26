В сети появился финальный трейлер второй части «Фантастических тварей»

26.09.2018 00:01



Поклонники историй о Гарри Поттере смогут увидеть финальный трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», который киностудия Warner Bros. разместила в аккаунте картины в Twitter. Из него можно узнать некоторые подробности о жизни темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, роль которого исполняет Джонни Депп, и его противостоянии с профессором Хогвартса Альбусом Дамблдором, в исполнении Джуда Лоу. Планируется, что в российский прокат фильм выйдет 15 ноября 2018 года, пишет газета Известия.