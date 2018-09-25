Уфологи: На дне Байкала живут пришельцы

25.09.2018 23:58



Годами ранее астронавты Международной космической станции обнаружили неестественные круглые области тонкого льда по обе стороны подводного хребта Байкала.

Озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, является самым глубоким озером планеты Земля, крупнейшим естественным резервуаром пресной воды.

Кроме того Байкал еще и самое таинственное озеро. В озере обитают редкие виды рыб, а дно озера покрывает 7-ми километровый слой водорослей, скрывающий множество тайн.

Уфологи заинтересованность странным "поведением" озера. Некоторые острова почти никому не удавалось посетить, так как при попытке приблизиться к ним начинался шторм либо же поднимался очень сильный ветер. Исследователи убеждены в том, что в глубинах озера находится флот пришельцев, доступ к которым блокируют военные технологии гуманоидов.

Их предположения подтверждают фотографии поверхности озера, сделанные камерами МКС. На снимках отчетливо видно, что ледяной слой в некоторых местах гораздо тоньше. Ученые пока не смогли объяснить данный феномен, однако известно, что гидротермальная активность в данных местах отсутствует. А значит, в этом виноваты инопланетные корабли, излучающие энергию и растапливающие лед. Еще одно подтверждение присутствия инопланетян – каналы правильной формы, образующиеся в ледяной броне озера в очень сильные морозы. По словам уфологов, эти трещины – след, оставляемый кораблями пришельцев, пишет ktelegram.com.