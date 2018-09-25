Правозащитник шокировал ООН заявлением о тотальной блокаде Крыма

25.09.2018 23:35



Участники 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве были шокированы рассказом руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александра Молохова о полной блокаде Крымского полуострова, устроенной украинскими властями, пишет РИА Новости. Он рассказал мировому сообществу об энергетической, водной, транспортной, продовольственной и товарной блокадах, которые привели к гуманитарному кризису на полуострове, а также к тотальному нарушению прав крымчан. Также, Молохов отметил и международные санкции США и ЕС, которые нарушают свободу передвижения жителей Крыма, мешая культурным и родственным связям.