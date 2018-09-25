Трамп предрек Германии полную зависимость от энергоносителей России

25.09.2018 21:35



Выступая на заседании 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, американский лидер Дональд Трамп заявил, что после окончания строительства "Северного потока - 2" Германия станет абсолютно энергозависимой от России. По его словам, это сделает страну уязвимой для угроз, запугивания и манипулирования со стороны РФ.