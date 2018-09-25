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США введут санкции против 12 российских компаний

25.09.2018 20:41
США введут санкции против 12 российских компаний

Министерство торговли США собирается ввести новые санкционные ограничения против 12 российских компаний, которые, по мнению Соединенных штатов, представляют угрозу для безопасности страны, пишет ТАСС. Так, санкции, предполагающие запрет на поставку этим российским компаниям продукции двойного назначения, вводятся из-за поддержки киберпреступности, поставки оборудования для нужд ВМФ РФ и военной аэрокосмической отрасли России. Точная дата вступления в силу санкционных ограничений неизвестна.

США расширили антироссийский санкционный список
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