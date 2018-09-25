В Кремле прокомментировали сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов

25.09.2018 14:13



В Кремле прокомментировали сообщения о том, что партии ЛДПР и КПРФ могут быть наказаны за то, что они победили в губернаторских выборах в некоторых регионах. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобная информация не имеет никаких оснований. Отвечая на соответствующий вопрос, есть ли основания для такого наказания, официальный представитель Кремля заявил: «… Они не имеют под собой оснований, абсолютно».