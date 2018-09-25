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Роман Абрамович хочет продать «Челси» за рекордную сумму

25.09.2018 13:17
Роман Абрамович хочет продать «Челси» за рекордную сумму

Известный российский бизнесмен Роман Абрамович планирует продать лондонский «Челси», владельцем которого он является, за рекордную сумму за всю историю спорта. Как передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg Businessweek, ранее клуб хотел купить бизнесмен из Британии Джим Рэтклифф, который предлагал за него $2,68 млрд. Но Абрамович решил отказаться от этого предложения. Как пишет издание, за лондонский футбольный клуб он хочет выручить за «Челси» $3,9 млрд.

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