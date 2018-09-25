Анкара предлагает провести часть Олимпийских игр-2026 в Сочи

25.09.2018 12:52



Губернатор турецкого Эрзурума Сейфеттин Азизоглу выступил с предложением: если Турция получит право стать хозяйкой зимних Олимпийских игр, то часть состязаний можно будет провести в Сочи. Как передает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet, глава региона имел в виду дисциплины по скелетону, бобслею и санному спорту.

«Мы думаем, что Эрзурум может сделать это вместе с Сочи. Там есть санные трассы, которых нет в Эрзуруме. Это дорогие инвестиции. Эти объекты есть в Сочи, поэтому мы можем сделать это вместе», — подчеркнул Азизогла.

Напомним, что страну, которая будет принимать зимнюю Олимпиаду-2026 будут выбирать в сентябре следующего года. Соперниками турецкого Эрзурума являются шведский Стокгольм, канадский Калгари, а также итальянские Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо.