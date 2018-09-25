Россия получила от Украины ноту о непродлении договора о дружбе

25.09.2018 12:25



Москва в официальном порядке получила от Киева ноту о непродлении договора о дружбе. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил директор второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко. Он отметил, что в ближайшее время по этому поводу будет сделано соответствующее заявление. Руденко добавил, что, по сути, это является формальным отчетом о том, что действие договора прекращается с 1 апреля.