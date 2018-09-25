Глава ФАС заявил, что экономика России отсталая и полуфеодальная

25.09.2018 09:27



Глава ФАС (Федеральная антимонопольная служба) Игорь Артемьев в беседе с «Коммерсантом» высказал мнение, что экономика России полуфеодальная и отсталая. Особенно это касается малоразвитых регионах, где вообще нет речи о конкуренции.

Он также сообщил, что сотрудники ФАС подготовили Национальный план развития конкуренции, что, по его убеждению, повысит эффективность экономики страны.

Говоря об этой проблеме, Артемьев заявил следующее: «Наша экономика во многом остается отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет. А конкуренция — это такая штука, которая много денег не стоит: деньгами-то все что угодно можно закидать, если они есть. Но на все денег не хватит».