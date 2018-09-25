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Террористы планируют создать «халифат» в Центральной Азии

25.09.2018 08:24
Террористы планируют создать «халифат» в Центральной Азии

Боевики ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в России) планируют создать в Центральной Азии «халифат». Как передает РИА Новости, с таким сообщением во время одного из профильных совещаний выступил руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков. Он также отметил, что в планах у террористов – активизация так называемых «спящих джамаатов» (ячеек) в данном регионе.

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