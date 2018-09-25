Кремль может наказать КПРФ и ЛДПР за выигранные выборы

25.09.2018 07:31



Как стало известно газете «Ведомости» от собственного источника близкого к администрации президента, партии КПРФ и ЛДПР могут разделить судьбу внесистемной оппозиции после того, как их кандидаты выиграли губернаторские выборы в нескольких регионах России, а лидеры партий объявили о создании коалиционных правительств в данных регионах. По словам источника, данные партии признаны Кремлем "недоговороспособными" и в качестве будущего "наказания" им могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на предстоящих выборах, а также в согласований с ними регионов под голосование, сообщает РБК.