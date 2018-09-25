Профессор Майкл Атья решил математическую задачу стоимостью 1 миллион долларов

25.09.2018 07:18



Один из самых известных математиков в мире показал, как он разрешил 160-летнюю гипотезу Римана. Если его решение будет признано верным, он получит 1 миллион долларов США, пишет ScienceAlert.

Английский математик сэр Майкл Френсис Атья, который выиграл два самых больших приза в математике - медаль Филдса и премию Абеля, на Форуме лауреатов Гейдельберга в Германии представил свое решение гипотезы Римана. Чтобы решить эту гипотезу, вам нужно найти способ предсказать появление каждого простого числа, даже если считается, что простые числа распределяются случайным образом.

Решение Атьи должно быть проверено другими математиками, а затем опубликовано, после чего, он может претендовать на приз от Кембриджского института математики.

Гипотеза Римана является одной из семи нераскрытых "задач тысячелетия" от института Клэя, каждая из которых стоит 1 миллион долларов США тому, кто ее решает.